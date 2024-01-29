Последний понедельник января в Киеве будет пасмурным и холодным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром в столице будет -3°, днем температура максимально поднимется до "нуля", а вечером снова снизится до -1°...-2°. Весь день будет пасмурно, однако существенных осадков не ожидается.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление, одна его скорость будет небольшой, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и немного повышенное, 765-766 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз по Украине на 29 января
Во Львове в понедельник будетнебольшая облачность. Ночью -4°, днем +2°, снег.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем +2°.
В Тернополе 29 января ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, дождь.
В Виннице сегодня будет -5°...+2°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.
В Одессе 29 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -5°...0°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня оясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.