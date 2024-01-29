Осадков в столице не ожидается.

Последний понедельник января в Киеве будет пасмурным и холодным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет -3°, днем температура максимально поднимется до "нуля", а вечером снова снизится до -1°...-2°. Весь день будет пасмурно, однако существенных осадков не ожидается.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление, одна его скорость будет небольшой, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и немного повышенное, 765-766 миллиметров ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз по Украине на 29 января

Во Львове в понедельник будетнебольшая облачность. Ночью -4°, днем +2°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем +2°.

В Тернополе 29 января ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, дождь.

В Виннице сегодня будет -5°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 29 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -5°...0°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня оясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.

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