23 июля в ряде областей будут дожди.

23 июля в Украине местами будет дождливо, а на юге воздух разогреет до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30 градусов, на западе местами +24...+26 градусов, в южной части +31...+34 градуса", - отметила она.

Дожди и грозы, по ее данным, наиболее вероятны в западных областях, местами на востоке Украины, а вечером 23-го июля - и на северо-востоке Украины. На остальной территории будет сухо и солнечно.

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Погода в Киеве - прогноз на 23 июля

В Киеве, по словам Наталки Диденко, вторник будет без осадков. Максимальная температура воздуха составит около +28 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе прогнозируется умеренно теплая погода с периодическими осадками по всей Украине. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, из-за перестройки синоптических процессов и смены воздушной массы в течение новой рабочей недели ожидаются комфортные погодные условия, а также дожди, которые охватят почти все регионы Украины.

По прогнозу специалиста, жара еще сохранится в юго-восточных регионах и Крыму, где днем температура будет достигать +33...+35 °С.

Таким образом средняя температура за неделю будет близкой к норме, а на юге и востоке выше нормы на 2-4 градуса.

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