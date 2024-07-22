23 июля в Украине местами будет дождливо, а на юге воздух разогреет до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30 градусов, на западе местами +24...+26 градусов, в южной части +31...+34 градуса", - отметила она.
Дожди и грозы, по ее данным, наиболее вероятны в западных областях, местами на востоке Украины, а вечером 23-го июля - и на северо-востоке Украины. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Погода в Киеве - прогноз на 23 июля
В Киеве, по словам Наталки Диденко, вторник будет без осадков. Максимальная температура воздуха составит около +28 градусов.
Погода в Украине - прогноз на неделю
На этой неделе прогнозируется умеренно теплая погода с периодическими осадками по всей Украине. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, из-за перестройки синоптических процессов и смены воздушной массы в течение новой рабочей недели ожидаются комфортные погодные условия, а также дожди, которые охватят почти все регионы Украины.
По прогнозу специалиста, жара еще сохранится в юго-восточных регионах и Крыму, где днем температура будет достигать +33...+35 °С.
Таким образом средняя температура за неделю будет близкой к норме, а на юге и востоке выше нормы на 2-4 градуса.