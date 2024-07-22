На этой неделе средняя температура в большинстве областей окажется близкой к норме

На этой неделе ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями по всей Украине. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Вследствие перестройки синоптических процессов и изменения воздушной массы, в течение новой рабочей недели ожидаются комфортные погодные условия, а также дожди, которые охватят практически все области Украины", - сообщил эксперт по погоде.

По его данным, жара все еще сохранится в юго-восточной части и в Крыму, где днем столбики термометров будут достигать отметок +33...+35 °С.

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"Таким образом, средняя температура за неделю окажется близкой к норме, на юге и востоке выше нормы на 2 - 4 °С", - резюмировал синоптик.

Погода 22 июля

В понедельник днем местами в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозами. На остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха днем +26...+31 °С; в юго-восточных областях разогреет до +29...+34 °С.

Погода 23 июля

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, в западных областях, а днем также на крайнем севере Украины пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной части страны преимущественно без осадков. Ветер северной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +25...+30 °С. В центральных и южных областях воздух прогреется до +30...+35 °С.

Погода 24 июля

"В среду, 24 июля, в западных и местами на Киевщине ожидаются дожди с грозами, днем в западной половине местами град и шквалы, 15-20 м/с", - прогнозирует Кибальчич.

В других регионах страны будет без существенных осадков. Температура ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С. В центральных и южных регионах ночью +18...+23 °С, а днем +30...+35 °С.

Осадки в Украине - прогноз на сегодня

В ряде областей Украины сегодня объявили повышенный уровень опасности. В частности, в Одесской области в течение суток ожидается гроза, а во время грозы шквал 15-18 м/с, днем также местами град.

Также І уровень опасности объявили во Львове и Львовской области, где, по прогнозам, во второй половине дня ожидаются грозы.

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