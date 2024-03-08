До конца недели в Украине еще будет сухо.

В ближайшие дни в Украине продолжится сухая погода с повышенным атмосферным давлением, а уже со следующей недели начнутся дожди и мокрый снег. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 9 марта в Украине будет холодно, днем +2...+6 градусов, на западе +7...+11 градусов. А в воскресенье, 10-го марта, потеплеет до +5...+10, в западной части и в Винницкой области - до +7...+14 градусов. Только на востоке еще удержится холодная погода с температурой воздуха +2...+4 градуса.

"На следующей неделе увеличится количество осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить местами в мокрый снег", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается, говорит Наталья Диденко.

"Суббота будет холоднее, +2...+4 градуса, в воскресенье станет немного теплее, предполагается +5...+8 градусов", - рассказала она.

Погода на выходные: где еще будут морозы и туманы

9 и 10 марта погоду в Украине будет определять поле повышенного давления. Поэтому ожидается спокойная погода без осадков и со слабым ветром.

Температурный фон, по словам синоптика Игоря Кибальчича, останется выше нормы, особенно в западной и южной частях страны. Ночью морозы сохранятся и будут более ощутимыми на севере Левобережья. в то же время в западных и южных областях возможны туманы, которые приведут к ухудшению видимости.

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