В пятницу, 8 марта, температура в Киеве повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Несмотря это, в столице будет холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в Киеве ожидается -1°...0°, а днем температура максимально поднимется до +5°. Ожидается ясный и безоблачный день, без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть снизится, 749-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 8 марта - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +6°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +4°.
В Тернополе 8 марта ночью будет -1°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +6°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+7°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.
В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.