Но все равно 8 марта в столице будет холодно, хоть и достаточно солнечно.

В пятницу, 8 марта, температура в Киеве повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Несмотря это, в столице будет холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в Киеве ожидается -1°...0°, а днем температура максимально поднимется до +5°. Ожидается ясный и безоблачный день, без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть снизится, 749-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 8 марта - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 8 марта ночью будет -1°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +6°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+7°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

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