Среда в Украине будет сухой и теплой. Вообще осадков в ближайшие дни не предвидится.

28 февраля в Украине будет очень тепло и сухо, ведь на погоду будет влиять антициклон. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня 28-го февраля температура воздуха составит +7...+12 градусов, на западе +10...+17 градусов, на востоке немного свежее, +4...+7 градусов", - прогнозирует она.

Небольшие морозы, по данным Натальи Диденко, ожидаются лишь в восточных областях, где ощутимее влияние безоблачного антициклона.

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Ветер в среду будет умеренный, юго-восточного направления. По всей Украине ожидается сухая погода антициклонального характера и много солнца.

В Киеве 28-го февраля также осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, умеренный. "Ближайшей ночью 0...+2 градуса, на окраинах - до -1, завтра днем около +10 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

В дальнейшем, по прогнозу эксперта, сухая погода в Украине будет продолжаться.

"Температура воздуха где-то такая и будет - теплее на западе, холоднее на востоке, в целом в пределах +7...+12 градусов", - рассказала она.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

В последующие дни в Украине ожидается сухая погода без осадков. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.

Температура в западных областях ночью составит +1°...+6°, днем столбики термометров будут показывать +10°...+16°. На остальной территории ночью от +2° до -4°, днем +5°...+11°. 28-29 февраля на востоке страны ночью ожидается -2°...-7°, а днем до +2°...+7°.

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