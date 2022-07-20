По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в некоторых областях Украины ожидается усиление ветра, возможны штормовые порывы.

В четверг, 21 июля, в Украине температура воздуха ожидается комфортной, однако местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ветер в четверг ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду, в восточных областях и в южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду," - предупредила она.

По ее прогнозу, в восточной части и на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина - будет свежее, +20...+24 градуса. Самой высокой предполагается завтра температура воздуха в западных областях, в Одесской и Николаевской областях, +26...+31 градус. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +23...+29 градусов.

Дожди с грозами, по словам Натальи Диденко, возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевщину.

Ближайшей ночью отдельные дождики пройдут в южной части и в Днепре с районами - но небольшие и локальные. В большинстве областей все же завтра будет преобладать сухая погода, говорит синоптик.

"В дальнейшем в Украине будет царить настоящее хорошее лето, с высокой температурой воздуха, однако не чрезмерной жарой", - резюмировала она.

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