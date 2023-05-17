18 мая почти по всей Украине будет очень тепло, однако кое-где ожидаются осадки и возможен сильный ветер.

В четверг, 18 мая, в Украине будет преобладать высокая комфортная температура воздуха. В то же время на западе ожидаются осадки, которые вызовут похолодание, а на юге вероятно усиление ветра. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, завтра в течение в большинстве областей дня ожидается +22...+27 градусов.

"В западных областях воздух будет свежее, +17...+21 градус. Дожди с грозами, собственно, и станут причиной более прохладной погоды - на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса", - пояснила синоптик.

Остальная территория Украины, по ее данным, окажется 18 мая в сухой погоде.

"В южной части ветер завтра может быть сильным!"- предупредила специалист.

В Киеве, по ее словам, завтра будет без осадков, предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 градусов.

"Дождей станет больше 20 мая, в субботу. Но теплая погода в Украине будет продолжаться", - резюмировала синоптик.

Потепление в Украине

В конце недели в Украине должно потеплеть до +28°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича. По его данным, в ближайшие дни на западе нашей страны будет дождливо, впоследствии осадки распространятся и на другие регионы нашей страны, однако на температуру они не будут влиять.

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