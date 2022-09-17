По прогнозу, на выходных в Украине ожидаются погодные контрасты, дожди и сильный ветер.

Сегодня и завтра украинцев ждут серьезные контрасты и осложнение погоды.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, вчера на юге Одесской области температура воздуха достигала +32 градусов, а уже в ночь на воскресенье в Карпатах возможен мокрый снег.

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По словам синоптика, на выходных в Украину придет циклон с юго-запада. Из-за этого сильные дожди ожидаются в субботу на юго-западе, в центральных областях, Одесской и Николаевской областях. В воскресенье сильные дожди распространятся на всю Украину, разве что днем осадки отступят с юга.

"Из-за существенного воскресного похолодания в западных областях в Карпатах в ночь на 18-е сентября возможен мокрый снег. К этим всем синоптическим кульбитам присоединится сильный ветер со штормовыми порывами - также в воскресенье!", - предупредила синоптик.

По прогнозу синоптика, на юге и востоке Украины еще будет очень тепло, однако с ветром и осадками.

Напомним, в Украине из-за осложнений погоды на 18 сентября объявили оранжевый уровень опасности.

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