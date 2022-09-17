На западе и севере столбики термометров покажут +15°...+17°, а на юге местами воздух прогреется до +25°...+29°.

Сегодня, 17 сентября, в Украине ожидается нестабильная и переменчивая погода. В большинстве областей ожидаются осадки, местами - сильные и с грозами. На севере и западе страны будет преобладать пасмурная прохладная погода с температурой +15°...+17°, а на юге воздух прогреется до летних +25°...+29°

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет +16°...+17°, а на Закарпатье - до +18°. Местами пройдут небольшие дожди.

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В северных областях сегодня также будет прохладно. Здесь столбики термометров покажут лишь +15°...+16°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. Повсеместно - дожди.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях столбики термометров не поднимутся выше +15°...+17°. На остальной территории будет теплее, +18°...+23°. Везде ожидаются дожди, а на Днепропетровщине - с грозами.

Жителей восточных областей сегодня ждет сухая погода и небольшая облачность. Здесь воздух прогреется до +19°...+23°.

На юге Украины будет традиционно теплее всего. В Запорожье и Николаеве воздух прогреется до +22°...+24°, в Херсонской и Одесской областях будет +25°...+27°, а в Крыму столбики термометров покажут +29°. Также в Запорожской и Одесской областях ожидаются грозы.

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