Спасатели предупреждают: на западе Украины ожидаются сильные туманы

09:02, 10 ноября 2020
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Видимость может упасть до 200 метров.

Сегодня на западе ожидаются туманы / фото УНИАН
Сегодня на западе ожидаются туманы / фото УНИАН

Сегодня, 10 ноября, ночью и утром в западной части Украины туман, видимость составит 200-500 м.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

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Во вторник, 10 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только в Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Столбики термометров поднимутся до +7° в центре и до +12° - в южных областях. 

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Автор: Елена Пилипчак

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