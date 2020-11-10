Спасатели предупреждают: на западе Украины ожидаются сильные туманы

Видимость может упасть до 200 метров.

Сегодня на западе ожидаются туманы / фото УНИАН

Сегодня, 10 ноября, ночью и утром в западной части Украины туман, видимость составит 200-500 м.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на сегодня: данные Погода УНИАН

Во вторник, 10 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только в Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Столбики термометров поднимутся до +7° в центре и до +12° - в южных областях.