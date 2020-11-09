Температура начнет снижаться: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 9 ноября 2020
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Осадков не предвидится.

Завтра украинцев ждет прохладный осенний день / фото УНИАН
Завтра украинцев ждет прохладный осенний день / фото УНИАН

Во вторник, 10 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только в Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Столбики термометров поднимутся до +7° в центре, и до +12° - в южных областях. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Зима близко: стало известно, когда температура в Украине днем опустится до 0° (карта)

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +7°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью 0°, днем +8°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +3°, днем +9°, облачно.
  • В Черновцах во вторник облачно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+7°.
  • В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -1°...+6°, небольшая облачность.
  • В Одессе 10 ноября будет облачно, температура ночью +2°, днем +11°.
  • В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +11°.
  • В Запорожье малооблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Днепре малооблачно, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.
Погода в Украине на 10 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 10 ноября / фото УНИАН

10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. На Неонилу и Параскеву девушки молили святых, чтобы те послали им хороших женихов, а парни должны были перед великомученицей Параскевой поститься 7 пятниц, чтобы “жена не была острой на язык”. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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