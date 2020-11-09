Температура начнет снижаться: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Осадков не предвидится.
Во вторник, 10 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только в Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Столбики термометров поднимутся до +7° в центре, и до +12° - в южных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Зима близко: стало известно, когда температура в Украине днем опустится до 0° (карта)
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +7°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Луцке переменная облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +3°, днем +9°, облачно.
- В Черновцах во вторник облачно, ночью +3°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+7°.
- В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Черкассах ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -1°...+6°, небольшая облачность.
- В Одессе 10 ноября будет облачно, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +12°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +11°.
- В Запорожье малооблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Днепре малооблачно, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.
10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. На Неонилу и Параскеву девушки молили святых, чтобы те послали им хороших женихов, а парни должны были перед великомученицей Параскевой поститься 7 пятниц, чтобы “жена не была острой на язык”. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +4°
- Днепр+9°... +5°
- Донецк+10°... +4°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кропивницкий+10°... +4°
- Луганск+11°... +4°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+14°... +7°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+8°... +3°
+11°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+11 °
Мин./макс. температура:+11° / +23°
Влажность:85 %
Давление:762 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:46
Закат17:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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