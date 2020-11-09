Температура начнет снижаться: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Осадков не предвидится.

Завтра украинцев ждет прохладный осенний день / фото УНИАН

Во вторник, 10 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только в Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Столбики термометров поднимутся до +7° в центре, и до +12° - в южных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Зима близко: стало известно, когда температура в Украине днем опустится до 0° (карта)

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +7°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Луцке переменная облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью +3°, днем +9°, облачно.

В Черновцах во вторник облачно, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+7°.

В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.

В Черкассах ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком солнечно, температура ночью -1°, днем +7°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -1°...+6°, небольшая облачность.

В Одессе 10 ноября будет облачно, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью +2°, днем +12°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +11°.

В Запорожье малооблачно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Днепре малооблачно, температура ночью +1°, днем +9°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°.

В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.

Погода в Украине на 10 ноября / фото УНИАН

10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. На Неонилу и Параскеву девушки молили святых, чтобы те послали им хороших женихов, а парни должны были перед великомученицей Параскевой поститься 7 пятниц, чтобы “жена не была острой на язык”. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: