В Карпатах объявили штормовое предупреждение

14:40, 19 января 2021
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В ближайшие дни в горах могут сходить лавины.

В Карпатах могут сходить лавины / фото УНИАН
В Карпатах могут сходить лавины / фото УНИАН

Штормовое предупреждение из-за значительной лавинной опасности объявили в Карпатах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 20 января на высокогорье Закарпатской области.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня будет сохраняться 19 января на высокогорье Закарпатской области, 19-20 января на высокогорье Ивано-Франковской области.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погодаКарпатыукргидрометцентрштормовое предупреждение
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