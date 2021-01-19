В Карпатах объявили штормовое предупреждение
В ближайшие дни в горах могут сходить лавины.
Штормовое предупреждение из-за значительной лавинной опасности объявили в Карпатах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Как сообщается, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 20 января на высокогорье Закарпатской области.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.
Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня будет сохраняться 19 января на высокогорье Закарпатской области, 19-20 января на высокогорье Ивано-Франковской области.
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