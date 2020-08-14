В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 15 августа

16:16, 14 августа 2020
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В Карпатах ожидаются сильные дожди и туман.

На западе Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН
На западе Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

В субботу, 15 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Синоптик рассказала, какой будет погода в в ближайшие дни

Об этом сообщает пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Так, 15 августа днем по югу территории местами грозы, по Закарпатью ночью и утром в горах ожидается туман видимостью 200-500 м, днем местами значительные дожди.

Отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Погода испортилась преимущественно в центральной части города.

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Автор: Ирина Швецова

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