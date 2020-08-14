В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 15 августа
В Карпатах ожидаются сильные дожди и туман.
В субботу, 15 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Синоптик рассказала, какой будет погода в в ближайшие дни
Об этом сообщает пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
Так, 15 августа днем по югу территории местами грозы, по Закарпатью ночью и утром в горах ожидается туман видимостью 200-500 м, днем местами значительные дожди.
Отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Погода испортилась преимущественно в центральной части города.
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