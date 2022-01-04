Из-за метели даже президенту США Джо Байдену пришлось задержаться в самолете.

Шторм обрушился на Вашингтон и практически весь юго-восток США, принеся с собой обильный снегопад и сильный ветер. В результате стихии было остановлено авиасообщение, а тысячи семей остались без электричества.

Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, в Вашингтоне выпало 21,59 см снега, 22,86 см - в восточном Теннесси, 37 см - в Вирджинии и почти 40 см - в Мэриленде.

Как сообщается, из-за ненастной погоды в Вашингтоне закрылись офисы федерального правительства, а десятки школ по всему региону отменили или отложили начало занятий.

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Даже президент Джо Байден столкнулся с задержками, когда вернулся в Вашингтон. Ему пришлось задержаться в самолете на 30 минут, пока расчищали линию в аэропорту.

Как сообщается, около 661000 потребителей остались без электричества в Вирджинии, Мэриленде, Каролине и Джорджии.

Всего в США было отменено почти 3000 рейсов и более 5000 отложено.

По данным издания USA Today, в результате снежного шторма погибли 5 человек.

Напомним, в египетском городе Хургада - туристическом центре на Красном море - в первый день 2022 года выпал снег с градом.

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