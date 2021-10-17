В Крыму возможны небольшие дожди.

Сегодня в Украине станет еще чуть теплее. Местами на юго-востоке столбики термометров покажут +15°...+17°. Холоднее всего будет в западных областях, лишь +11°...+13°. В Крыму возможны дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность. Воздух прогреется до +11°...+13°.

На севере страны будет чуть теплее, здесь столбики термометров покажут +12°ююю+14°. Также ожидается небольшая облачность.

Читайте также"Весна возвращается": в Виннице обильно зацвела акация (видео)

В центральных областях сегодня ожидается более комфортная погода. Воздух прогреется до +13°...+16°. Будет преобладать небольшая облачность, местами - ясно или практически безоблачно.

Жителей восточных областей ждет +15°. В Харьковской области - ясно и безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность.

На юге Украины сегодня также ожидается небольшая облачность. Здесь будет теплее всего, до +15°...+17°. В Крыму возможны небольшие дожди, до +13°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская