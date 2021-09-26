Осадки ожидаются на востоке страны, а также в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Сегодня в Украине уже окончательно потеплеет. Повышение температуры коснется всех уголков страны. Столбики термометров во многих регионах поднимутся до +20° и даже выше. Небольшие дожди ожидаются в восточных, а также в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня ожидается +17°...+21°. Без осадков, лишь небольшая облачность

В северных областях температура составит +14°...+18°. В черниговской области будет преобладать пасмурная погода, а в Сумской - небольшие дожди.

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Жителей центральных областей сегодня ждет преимущественно сухая погода. Ожидается небольшая облачность. Однако в Днепропетровской области могут идти небольшие дожди. Температура будет на уровне +16°...+20°.

На востоке Украины сегодня будет влажно. Небольшие дожди ожидаются повсеместно. Температура установится на уровне +17°...+19°.

Теплее всего сегодня будет в южных областях. Здесь столбики термометров покажут +19°...+24°. В Запорожской области - небольшие дожди.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала в Украине второе "бабье" лето. По ее словам, оно ожидается в октябре.

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Автор: Екатерина Лиманская