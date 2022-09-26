Воздух в столице прогреется до +14°.

В Киеве ожидается прохладный понедельник. 26 сентября в столице вероятен дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в течение дня воздух в Киеве прогреется до +12°...+14°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь.

Видео дня

Ветер будет несильным, однако нестабильным, 0,6 - 1,1 м/с. Атмосферное давление пониженное и будет снижаться: 745 миллиметров ртутного столба утром и 742 - вечером.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +11°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +12°...+17°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+16°.

В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Днепре сегодня температура ночью будет +12°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+22°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: