Сегодня в большинстве областей Украины пройдут дожди. Западные регионы весь день будут затянуты облаками, на остальной территории - покажется солнце.

Сегодня, 30 мая, в большинстве областей Украины сохранится дождливая погода. Осадков не будет в Полтаве, Днепре, Кропивницком, а также в Одессе и Херсоне.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны будет пасмурно, солнышко покажется лишь в Ивано-Франковске и Черновцах. По всему региону ожидаются дожди и ливни. Температура +8°...+17°.

Север Украины также зальет дождями. Температура будет колебаться в пределах +9°...+18°.

В центральных областях столбики термометров поднимутся до +23°. Переменная облачность. Осадки ожидаются лишь в Черкасской области.

На востоке - также до +23°. Немного покапает в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.

На юге и в Крыму температура днем +20°...+23°. На полуострове и Николаеве возможен небольшой дождь.

Народный прогноз 30 мая

30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне укутывали в этот день картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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Автор: Екатерина Лиманская