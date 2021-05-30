Сегодня, 30 мая, в большинстве областей Украины сохранится дождливая погода. Осадков не будет в Полтаве, Днепре, Кропивницком, а также в Одессе и Херсоне.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе страны будет пасмурно, солнышко покажется лишь в Ивано-Франковске и Черновцах. По всему региону ожидаются дожди и ливни. Температура +8°...+17°.
Север Украины также зальет дождями. Температура будет колебаться в пределах +9°...+18°.
В центральных областях столбики термометров поднимутся до +23°. Переменная облачность. Осадки ожидаются лишь в Черкасской области.
На востоке - также до +23°. Немного покапает в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.
На юге и в Крыму температура днем +20°...+23°. На полуострове и Николаеве возможен небольшой дождь.
Народный прогноз 30 мая
30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне укутывали в этот день картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
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