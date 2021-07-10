Осадки ожидаются в трех областях.

Сегодня Украину продолжит обжигать палящее солнце. Столбики термометров поднимутся до +33°. Лишь на крайнем западе ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В северных областях ожидается малооблачная погода, температура +31°...+32°. Без осадков.

На западе максимально воздух прогреется до +31°. В Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях - дожди. Во Львове ожидается +27°.

В центре Украины - малооблачно, до +32° днем. Аналогичная погода ожидает жителей восточных областей.

На юге Украины также будет жарко, до +32°, небольшая облачность. В Крыму - чуть свежее, до +28, без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская