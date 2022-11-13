В Волынской и Ривненской областях возможны небольшие дожди.

Сегодня, 13 ноября, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Лишь в Волынской и Ривненской областях возможны небольшие дожди. В большинстве областей воздух прогреется до +11°...+13°, только на западе Страны будет немного свежее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях Украины столбики термометров сегодня покажут +9°...+11°, в Закарпатской области будет до +12°. В Волынской и Ривненской областях возможны небольшие дожди, на остальной территории ожидается преимущественно пасмурная погода, а на Закарпатье будет ясно и безоблачно.

Жителей северных областей сегодня ждет небольшая облачность, а воздух прогреется до +11°...+13°. Без осадков.

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В центральной части Украины сегодня будет до +12°. Лишь в Винницкой области ожидается более свежая погода, до +10°. Без осадков, небольшая облачность.

На востоке Украины также будет небольшая облачность, а температура днем поднимется до +11°...+12°.

Самая теплая погода традиционно будет на юге Украины, где столбики термометров покажут +12°...+13°.

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