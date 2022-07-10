Осадки, местами сильные и грозами, ожидаются в большинстве областей Украины.

Сегодня, 10 июля, в Украине ожидаются большие температурные контрасты. Так, на западе страны температура понизится до +19°, а на востоке местами повысится до +36°. Дожди, местами сильные и грозами, ожидаются в большинстве областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь столбики термометров покажут +19°...+21°. Ожидаются дожди, местами осадки будут сильными.

Жителей северных областей сегодня ждет небольшая облачность и комфортная температура в пределах +23°...+25°. Дожди также ожидаются, в Черниговской и Сумской областях вероятность осадков выше.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. Так, в Винницкой и Черкасской областях будет +23°...+25°, а на остальной территории столбики термометров покажут +26°...+30°. Повсеместно ожидаются дожди, местами - с грозами.

На востоке Украины по-прежнему будет жара. Здесь воздух прогреется до +31°...+36°. В Харьковской и Донецкой областях ожидаются грозы, однако они практически никак не повлияют на температуру.

На юге Украины также будет жарко. Здесь столбики термометров покажут +27°...+31°. Ожидаются грозы и дожди. В Одесской области вероятность осадков будет меньше.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. В то же время температура постепенно снизится на 4-6 градусов.

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