Постепенное снижение температуры в Украине ожидается в ближайшие дни.

9 и 10 июля в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. В то же время температура постепенно снизится на 4-6 градусов.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, к концу первой декады июля на территории центральных, южных и восточных областей сохранится жаркая погода с дневными максимальными температурами выше +30°.

"В то же время, в западных и северных регионах будет преобладать более прохладная воздушная масса атлантического происхождения с комфортными температурными показателями в течение суток", - рассказал синоптик.

По его словам, малоподвижный холодный фронт расположится в направлении с юга на север и приведет к грозовым дождям и постепенному снижению температуры.

Синоптик предупредил, что в большинстве областей пока сохранится чрезвычайная пожарная опасность в лесах и степях.

"В южных регионах продолжается развитие почвенной засухе, особенно в Одесской и Николаевской областях, где накануне максимальная температура днем местами достигала +36...+38°", - резюмировал он.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Через их деятельность ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями, но солнца и сухих прояснений будет также.

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