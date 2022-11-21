В понедельник, 21 ноября, в Киеве ожидается пасмурная и снежная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня температура в столице поднимется до 0°...+1°. Небо будет затянуто облаками и пойдет снег.
Прохлады добавит северный ветер, скорость которого в первой половине дня будет около 1,8 м/с, а к вечеру увеличится до 3,7 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 740-744 миллиметра ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°.
В Тернополе 21 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -2°...+5°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег с дождем.
В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем -1, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+7°, небольшой дождь.
В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, легкий дождь.
В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, дождь.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +15°...+20°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.