Температура в столице поднимется лишь до 0°...+1°.

В понедельник, 21 ноября, в Киеве ожидается пасмурная и снежная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня температура в столице поднимется до 0°...+1°. Небо будет затянуто облаками и пойдет снег.

Прохлады добавит северный ветер, скорость которого в первой половине дня будет около 1,8 м/с, а к вечеру увеличится до 3,7 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 740-744 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°.

В Тернополе 21 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -2°...+5°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег с дождем.

В Виннице сегодня будет -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем -1, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+7°, небольшой дождь.

В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +15°...+20°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

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