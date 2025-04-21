Город известен большим количеством этих экзотических деревьев.

В Ужгороде началось массовое цветение сакур. Толпы горожан собираются на улицах, чтобы сделать селфи.

Отметим, что в последние годы сакуры активно высаживают и в других городах и районах Закарпатья.

Эти экзотические деревья буквально стали символом Закарпатской области. По всему региону их насчитывается десятки тысяч: как на улицах городов, так и в частных подворьях.

Видео дня

Ежегодно цветение сакур привлекает толпы туристов на Закарпатье.

В последние годы в Украине становится все популярнее так называемый цветочный туризм. С приходом весны начинается охота за локациями, где можно сделать красивые снимки. Первыми обычно зацветают крокусы в Карпатах.

Следующие на очереди - магнолии в Киеве и сакуры Закарпатья.

Чуть позже начинается цветение тюльпанов - именно тюльпановые поля наиболее доступны для массового посещения в Украине. Полюбоваться ими можно и на Певческом поле в Киеве. Каждый год там обустраивают тематические тюльпановые композиции.

В мае начинается цветение сирени, которая также является одной из главных визитных карточек туристического Киева. Лучшее место для селфи с сиренью - конечно же ботанический сад им. Гришко.

Вас также могут заинтересовать новости: