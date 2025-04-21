В Ужгороде началось массовое цветение сакур. Толпы горожан собираются на улицах, чтобы сделать селфи.
Отметим, что в последние годы сакуры активно высаживают и в других городах и районах Закарпатья.
Эти экзотические деревья буквально стали символом Закарпатской области. По всему региону их насчитывается десятки тысяч: как на улицах городов, так и в частных подворьях.
Ежегодно цветение сакур привлекает толпы туристов на Закарпатье.
Весеннее цветение в Украине
В последние годы в Украине становится все популярнее так называемый цветочный туризм. С приходом весны начинается охота за локациями, где можно сделать красивые снимки. Первыми обычно зацветают крокусы в Карпатах.
Следующие на очереди - магнолии в Киеве и сакуры Закарпатья.
Чуть позже начинается цветение тюльпанов - именно тюльпановые поля наиболее доступны для массового посещения в Украине. Полюбоваться ими можно и на Певческом поле в Киеве. Каждый год там обустраивают тематические тюльпановые композиции.
В мае начинается цветение сирени, которая также является одной из главных визитных карточек туристического Киева. Лучшее место для селфи с сиренью - конечно же ботанический сад им. Гришко.