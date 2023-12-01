Рождество в Украине поменяло свою дату.

Рождество Христово - один из главных праздников в христианстве. В его основе - рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Отмечают этот праздник в один и тот же день, однако в этом году по новому церковному календарю его дата сместилась. Рассказываем, когда будет Рождество в Украине 2023, его историю и традиции.

Рождество Христово - история праздника

О рождении Иисуса Христа известно достаточно подробно. Так, праведный Иосиф Обручник и его жена Мария, которая была на позднем сроке беременности, были вынуждены идти из Назарета в Вифлеем. Император Август объявил перепись населения, и всем жителям нужно было вернуться в город, откуда они были родом. В Вифлееме супруги не нашли места в гостевых домах, поэтому укрылись в пещере, которая была хлевом для скота. Иосиф ушел искать повитуху, так как Мария должна была вот-вот родить. Но когда вернулся, то жена уже родила - в тот момент пещера наполнилась дивным и очень ярким светом. О рождении Мессии Ангел Господень первыми известил пастухов - они пришли в пещеру, чтобы поклониться Младенцу в яслях.

Эта пещера ныне является одной из главных христианских святынь - она находится в базилике Рождества Христова в Вифлееме, которую построили в IV веке. В пещере расположен алтарь Рождества (он принадлежит православным) и придел Яслей (принадлежит католикам). Место рождения Христа отмечено в мраморной плите на полу - на нем находится 14-конечная серебряная звезда. Она символизирует Вифлеемскую звезду - ту самую, которая после рождения Христа указала путь волхвам с Востока, которые шли увидеть Царя Иудейского.

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На следующий день после рождения Христа семья нашла в место гостевом доме, на восьмой день состоялось традиционное обрезание. Волхвы принесли младенцу подарки - они в историю войдут как дары волхвов: золото, ладан и смирна. Золото символизировало царское достоинство, ладан - божественное происхождение ребенка, а масло - будущее погребение.

После рождения Христа произошло и трагическое событие: царь Ирод, услышав о рождении нового Царя Иудейского и испугавшись за свою власть, приказал умертвить всех вифлеемских младенцев до двух лет. Иисус был чудом спасен: его семья спешно ушла в Египет и жила там до самой смерти правителя Ирода.

Какого числа Рождество православное и когда католическое Рождество в 2023 году

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь все даты непереходящих праздников сместились на 13 дней раньше. Рождество Христово по новому стилю православные в 2023 году будут отмечать 25 декабря. В этот же день традиционно отмечают и католическое Рождество. По старому стилю Рождество отмечают, как и раньше - 7 января.

Рождество 25 декабря в Украине считается государственным праздником, но оно не будет выходным днем из-за военного положения в стране.

Что можно делать на Рождество

В канун Рождества в храмах проходит праздничное богослужение, затем следует всенощное бдение и торжественная литургия. Духовенство традиционно одевается в белую праздничную одежду - она символизирует Божественный свет.

Православные в Сочельник накрывают стол из 12 постных блюд, главным из которых является кутья, но садятся за стол только после появления на небе первой звезды - символа Вифлеемской звезды, которая оповестила волхвов о рождении Христа.

Рождественские традиции уходят в глубь веков. В сам праздник 25 декабря верующие приветствуют друг друга: "Христос родился!", и отвечают: "Славим Его!". В день, когда празднуют Рождество, хорошо пойти в храм и постоять на праздничном богослужении, проявить милосердие и подать милостыню. Традиционно в праздник принято собираться в семейном кругу за богатым столом. Тем, кто соблюдал Рождественский пост, следует выходить из него плавно, чтобы не переедать. Также на Рождество можно пригласить к себе тех, кто по какой-то причине не может отметить праздник как положено.

Считается, чем больше света будет в доме в этот праздник, тем больше удачи и благ придет в жизнь.

Что нельзя делать на Рождество

Есть в праздник и ряд запретов. В этот день не следует:

сквернословить, ругаться;

отказывать в помощи;

брать и давать в долг;

гадать на будущее.

Считается также, что в этот праздник нельзя прогонять с порога бездомного - по поверьям, в его обличье может быть сам Бог.

В светлый праздник Рождества следует простить обидчиков и самому попросить прощение.

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