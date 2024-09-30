Кроме пыли, в Украину несется дым от масштабных лесных пожаров в РФ.

Значительное количество пыли с Каспия приближается к Луганщине. Сейчас спутник фиксирует мощную пылевую бурю к западу от Каспийского моря из-за увеличения скорости порывов ветра. Но кроме нее, в Украину несется дым от масштабных лесных пожаров в РФ.

"Буря уже приближается к Луганщине и также будет способствовать распространению значительного количества пыли, которая будет оседать в Украине. В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц", – информирует Укргидрометцентр.

Как отмечается, пыль, попавшая в Украину сегодня утром, распространяется на территорию Киевской, Житомирской и севере Винницкой областей с востока. В то же время в воздухе есть ощутимый запах дыма, пришедшего с севера.

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В Укргидрометцентре объяснили, почему комбинируются ситуации с загрязнением пылью и дымом. Так, у земли мы имеем северный поток, поэтому задымление распространяется на нашу территории с северо-востока, где есть источники дыма. В то время как на высоте преобладает поток с юго-востока, как раз с места распространения пыли.

"Поэтому оба фактора загрязнения стремительно распространяются на Киевщину, где и будут оседать и останутся еще на несколько дней", – отмечают в гидрометцентре.

В свою очередь, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщают, что ухудшение качества воздуха также вызвано масштабными лесными пожарами, которые сейчас бушуют в РФ. Смесь продуктов горения перенесена юго-восточным ветром на территорию Украины.

Отмечается, что такая ситуация с атмосферным воздухом сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Относительно пылевой бури, в Минприроды обращают внимание, что она вызывает несколько проблем. Прежде всего, визуально заметная мгла или туман, образующийся от пылевых частиц, ухудшает видимость на дорогах и может влиять на безопасность движения. Кроме того, пылевые частицы оказывают негативное влияние на здоровье населения. Мелкодисперсная пыль (PM2.5 и PM10) легко проникает в дыхательные пути человека и может вызвать раздражение, особенно у людей с хроническими заболеваниями легких, астмой или аллергией.

Во время пылевой бури следует избегать пребывания на открытом воздухе, особенно это касается людей с проблемами дыхания. Рекомендуется держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха в помещениях. Также необходимо носить защитные маски или респираторы, если нужно выходить на улицу. Водителям стоит быть особенно осторожными из-за пониженной видимости на дорогах.

Пылевая буря в Украине

Сегодня днем Киевская городская госадминистрация предупредила, что в городе ухудшилось состояние воздуха.

В Гидрометцентре информировали, что в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Сообщалось, что эта мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

В ведомстве прогнозировали, что на территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября. Днем в воздухе столицы фиксировали повышенную концентрацию пыли в нескольких районах.

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