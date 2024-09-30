Еще с ночи в некоторых городах Украины наблюдается запыленность.

Еще с ночи 30 сентября в некоторых городах Украины наблюдается запыленность и ухудшение видимости. В Каспийской низменности по состоянию на утро сегодня наблюдается пылевая буря и высокая запыленность воздуха. Синоптики Укргидрометцентра объяснили причины запыленности в Украине:

"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы".

По их данным, эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей. Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности, добавляя к опылению местные пылинки и частицы почвы, которые поднимает ветер.

Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха, а улучшение ситуации ожидается только ближе к выходным:

"Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное".

По прогнозам, на территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше.

"Впрочем для Киевской, Черниговской и Сумской областей качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока первого октября", - добавили синоптики.

Пылевая буря в Украине - подробности

Некоторые украинские города оказались под влиянием пылевой бури. Жители Полтавы, Днепра и Харькова жалуются на пылевую завесу, которая зависла в воздухе еще с ночи.

В местных сообществах появляются видео, на которых видно, как пыль заслоняет горизонт, из-за чего значительно ухудшается видимость. В одном из роликов женщина рассказывает, что вечером помыла автомобиль, а утром он уже был покрыт слоем пыли.

По информации с ресурса Windy, пылевое облако, накрывающее Украину, движется с территории Казахстана и Узбекистана.

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