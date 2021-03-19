В субботу половину Украины зальют дожди, а в воскресенье выглянет солнце (карта)

В стране потеплеет на несколько градусов.

На выходных в Украине выглянет солнце и немного потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу, 13 марта, дожди переместятся на восток и северо-восток Украины, в центре осадки затронут Черкассы и Кропивницкий. В воскресенье потеплеет на пару градусов и выглянет солнце. Практически по всей Украине будет сухо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +4°. В воскресенье погода не изменится, но днем немного потеплеет, температура: +1°...+6°.

Во Львове в субботу ночью -7°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье ночью -4°, днем +5°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +4°, переменная облачность. В воскресенье - погода практически без перемен, ночью -3°, днем +4°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+4°. В воскресенье также будет переменная облачность, температура ночью -3°, днем +5°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье ожидается +1°...+6°, так же облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу - дождь, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -3°...+5°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -2°...+6°.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, -3°...+6°. В воскресенье -2°...+5°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, ливень, температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь . Ночью ожидается -4°, днем +6°.

В Краматорске в субботу будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье ночью -4°, днем +6°, практически безоблачно.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье -4°...+6°, практически безоблачно.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 20 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на воскресение, 21 марта / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура до -2°. В воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью -13°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +4°. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +5°. В воскресенье температура днем повысится до -2°, а ночью упадет до +8°, ясно и безоблачно.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +5°. В воскресенье - ясно, температура воздуха -3°...+6°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°. В воскресенье - ясно. Температура до +6°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +8°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -4°, а днем ожидается +8°.

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