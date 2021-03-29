В Украине выглянет солнце и потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 29 марта 2021
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Осадков практически не ожидается.

Завтра в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами покажется солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ливни и весеннее тепло: на этой неделе температура в Украине повысится до +20° (карта, видео)

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.
  • В Луцке будет облачно, ночью +6°, днем +10°.
  • В Ривне во вторник - облачно, ночью +6°, днем +11°.
  • В Тернополе 30 марта ночью будет +5°, днем +9°, облачно.
  • В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +4°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +12°, без осадков.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +4°...+12°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
  • В Черкассах - солнечно, ночью 0°, днем +9°.
  • В Кропивницком - малооблачно, температура ночью -2°, днем +12°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+9°.
  • В Одессе 30 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
  • В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+10°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +7°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, -1°...+6°.
  • В Краматорске будет облачно, температура ночью -3°, днем +9°. 
  • В Северодонецке ожидается небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
Прогноз погоды на 30 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды на 30 марта / фото УНИАН

Народные приметы 30 марта

30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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Автор: Елена Пилипчак

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