В Украине выглянет солнце и потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)

Осадков практически не ожидается.

Завтра в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами покажется солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.

В Луцке будет облачно, ночью +6°, днем +10°.

В Ривне во вторник - облачно, ночью +6°, днем +11°.

В Тернополе 30 марта ночью будет +5°, днем +9°, облачно.

В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +12°, без осадков.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +4°...+12°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

В Черкассах - солнечно, ночью 0°, днем +9°.

В Кропивницком - малооблачно, температура ночью -2°, днем +12°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 30 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+10°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +7°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, -1°...+6°.

В Краматорске будет облачно, температура ночью -3°, днем +9°.

В Северодонецке ожидается небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.

Прогноз погоды на 30 марта / фото УНИАН

Народные приметы 30 марта

30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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