В Украине выглянет солнце и потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)
Осадков практически не ожидается.
Во вторник, 30 марта, в Украине ожидается облачная погода, местами покажется солнце. Температура днем будет колебаться в пределах +6°...+13°. Дождь ожидается только в Крыму.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ливни и весеннее тепло: на этой неделе температура в Украине повысится до +20° (карта, видео)
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная погода, ночью +5°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно, ночью +6°, днем +10°.
- В Ривне во вторник - облачно, ночью +6°, днем +11°.
- В Тернополе 30 марта ночью будет +5°, днем +9°, облачно.
- В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +4°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +12°, без осадков.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +4°...+12°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Черкассах - солнечно, ночью 0°, днем +9°.
- В Кропивницком - малооблачно, температура ночью -2°, днем +12°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+9°.
- В Одессе 30 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+10°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +7°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, -1°...+6°.
- В Краматорске будет облачно, температура ночью -3°, днем +9°.
- В Северодонецке ожидается небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
Народные приметы 30 марта
30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+12°... -1°
- Донецк+11°... -2°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+13°... 0°
- Луганск+10°... -3°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+11°... 0°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... -2°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+10°... 0°
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:50 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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