Синоптик пообещала "гармоничное завершение" марта и приятно удивила прогнозом на начало апреля

В среду в Украине будет преобладать сухая погода.

В Украине начинается потепление / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 31 марта, температура воздуха в большинстве областей Украины составит в течение дня +10°...+14°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Март завершается в Украине гармоничным аккордом. В восточных областях ожидается +6°...+9°. На Полтавщине, в Днепре, Запорожье, в Николаевской области и в Крыму предполагается +8°...+12°. На Западе будет теплее всего: максимально +15°...+18°", - написала она.

В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях немного дождливо. Ветер ожидается с юго-запада: небольшой или умеренный.

В Киеве ближайшей ночью и утром возможен небольшой дождь. А в течение дня будет сухо и тепло, до +14°.

1 апреля порадует температурой в +12°...+19°, а в западных областях Украины возможны грозы.

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