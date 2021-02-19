На выходных в Украине потеплеет до +5°, несколько областей зальют дожди (карта)

Дожди накроют восточные области уже в воскресение.

В Украину движется потепление / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу в Украине выглянет солнце и потеплеет до +4°. В воскресенье температура продолжит повышаться: ночной мороз станет мягче, а дневной "плюс" постепенно продолжит расти. Восточные регионы зальют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье погода не изменится, температура: -2°...+3°.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +5°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье - погода без перемен, ночью -3°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -7°...0°. В воскресенье также будет выглядывать солнце, температура ночью -5°, днем +3°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье ожидается -1°...+5°, погода практически не изменится.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье - дождь, -1°...+1°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -2°. В воскресенье - снег с дождем, температура составит -3°...0°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -10°...-1°. В воскресенье -3°...0°, облачно.

Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье - выглянет солнце и немного потеплеет. Ночью ожидается -2°, днем +3.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -2°. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, ожидается пасмурная погода.

В Северодонецке завтра облачность, температура ночью -10°, днем -2°. В воскресенье -3°...+1°, пасмурно.

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Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +2°. В воскресенье погода не изменится, температура ночью -6°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°. В воскресенье - погода без перемен, ночью -1°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +5°. В воскресенье температура днем повысится до +6°, а ночью упадет до -3°, ожидается небольшая облачность.

В Сваляве завтра солнечно, +5°. В воскресенье - облачно, температура воздуха -6°...+4°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье - облачно. Температура до +4°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до -3°, в воскресенье - погода не изменится, ночью -3°, а днем ожидается 0°.

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