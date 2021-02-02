"Тепло будет повсюду": синоптик порадовала прогнозом на завтра и предупредила о новом циклоне

13:54, 2 февраля 2021
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Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплая погода.

Завтра в Украину ненадолго придет потепление / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украину ненадолго придет потепление / Фото ua.depositphotos.com

Юго-западный ветер принесет завтра в Украину потепление. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В среду тепло будет повсюду. Температура воздуха в течение дня составит +3°...+9°, в Запорожье и Крыму местами до + 10°...+12°",- говорится в сообщении.

Свежее будет в северных областях, в течение дня 0°...+3°.

Завтра в западных областях и на севере ожидается дождь и мокрый снег в Карпатах - снег.

На остальной территории Украины - без особых осадков.

В Киеве в среду местами небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах либо гололед или снежная каша с лужами. Порывистый юго-западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0°...+2° градусов.

"В четверг, 4 февраля, в Украину придет циклон, который обусловит из-за теплой погоды преимущественно дожди. А с пятницы к нам снова начнет заплывать морозный воздух", - добавила синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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