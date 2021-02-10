Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)

Только на востоке ожидаются дожди.

Завтра украинцев снова ожидают снегопады / Фото REUTERS

В четверг, 11 февраля, Украину продолжит засыпать снегом. Только на юге - без осадков. На востоке из-за "плюсовой" температуры ожидаются дожди, местами - ливни. Температура ночью упадет до -16°, а днем будет колебаться в пределах -6°...+16°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -12°, днем -4°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -10°, днем -6°.

Во Львове в четверг будет снег, ночью -14°, днем -4°.

В Луцке - снег, ночью -14°, днем -5°.

В Ривне в четверг ожидается снегопад, ночью -16°, днем -6°.

В Тернополе 11 февраля ночью будет -16°, днем -3°, снег.

В Хмельницком завтра снежно, ночью -15°, днем -2°.

В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -14°, днем -1°.

В Черновцах в четверг - снег, ночью -12°, днем 0°.

В Виннице завтра ожидается снег с дождем -15°...+1°.

В Житомире в четверг - снег, температура ночью -13°, днем -6°.

В Черкассах - снег с дождем, ночью -11°, днем +3°.

В Кропивницком - ливень, температура ночью -9°, днем +6°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +2°...+3°.

В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью -6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +10°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

В Сумах завтра снег, температура воздуха 0°...+1°.

В Харькове - снег с дождем, температура ночью 0°, днем +1°.

В Днепре - ливень, температура ночью +3°, днем +6°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +7°...+16°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью +5°, днем +4°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +1°.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 11 февраля

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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