Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)
Только на востоке ожидаются дожди.
В четверг, 11 февраля, Украину продолжит засыпать снегом. Только на юге - без осадков. На востоке из-за "плюсовой" температуры ожидаются дожди, местами - ливни. Температура ночью упадет до -16°, а днем будет колебаться в пределах -6°...+16°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину
- В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -12°, днем -4°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -10°, днем -6°.
- Во Львове в четверг будет снег, ночью -14°, днем -4°.
- В Луцке - снег, ночью -14°, днем -5°.
- В Ривне в четверг ожидается снегопад, ночью -16°, днем -6°.
- В Тернополе 11 февраля ночью будет -16°, днем -3°, снег.
- В Хмельницком завтра снежно, ночью -15°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -14°, днем -1°.
- В Черновцах в четверг - снег, ночью -12°, днем 0°.
- В Виннице завтра ожидается снег с дождем -15°...+1°.
- В Житомире в четверг - снег, температура ночью -13°, днем -6°.
- В Черкассах - снег с дождем, ночью -11°, днем +3°.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью -9°, днем +6°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +2°...+3°.
- В Одессе 11 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг ночью -6°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +10°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха 0°...+1°.
- В Харькове - снег с дождем, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Днепре - ливень, температура ночью +3°, днем +6°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +7°...+16°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью +5°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +1°.
Народные приметы 11 февраля
11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
- Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады
- Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены десятки населенных пунктов
- В Магадане ураганный ветер сносит крыши: люди держатся за столбы, чтобы не улететь (фото, видео)
- В Карпатах объявлен третий уровень снеголавинной опасности
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -12°
- Кропивницкий+4°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк-3°... -7°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно-4°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-3°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы+1°... -8°
- Чернигов-7°... -15°
- Черновцы+1°... -2°
+3°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-1° / +4°
Влажность:79 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:07:07
Закат17:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей