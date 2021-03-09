Холод не отступает: завтра несколько областей Украины накроет снег (карта)
Температура днем не поднимется выше +3°.
В среду, 10 марта, в юго-западных областях Украины, а также в Симферополе ожидается снег. На остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура днем будет держаться на уровне -1°...+3°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Гололедица и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -6°, днем +1°.
- В Чернигове - солнечно, температура воздуха ночью -9°, днем +1°.
- Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -9°, днем +2°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
- В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.
- В Тернополе 10 марта ночью будет -4°, днем 0°, снег.
- В Хмельницком завтра будет снежно, ночью -5°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске завтра будет снег, ночью -6°, днем +2°.
- В Черновцах в среду - дождь, ночью -3°, днем +3°.
- В Виннице завтра снег, -8°...-1°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -7°...-1°.
- В Одессе 10 марта - облачно, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Херсоне в среду ночью -5°, днем +2°, облачно.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
- В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -9°...-1°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.
- В Симферополе в среду ожидается снег, -5°...+3°.
- В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем -9°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -9°, днем 0°.
Народные приметы 10 марта
10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -8°
- Донецк+1°... -9°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев-1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -8°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк0°... -6°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+3°... -6°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-2°... -7°
- Симферополь+3°... -6°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-1°... -8°
- Чернигов-1°... -10°
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