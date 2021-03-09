Холод не отступает: завтра несколько областей Украины накроет снег (карта)

Температура днем не поднимется выше +3°.

Завтра в в западных регионах снова будет снежно / фото УНИАН

В среду, 10 марта, в юго-западных областях Украины, а также в Симферополе ожидается снег. На остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура днем будет держаться на уровне -1°...+3°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -6°, днем +1°.

В Чернигове - солнечно, температура воздуха ночью -9°, днем +1°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -9°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.

В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.

В Тернополе 10 марта ночью будет -4°, днем 0°, снег.

В Хмельницком завтра будет снежно, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске завтра будет снег, ночью -6°, днем +2°.

В Черновцах в среду - дождь, ночью -3°, днем +3°.

В Виннице завтра снег, -8°...-1°.

В Житомире в среду - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -5°, днем +1°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -1°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -7°...-1°.

В Одессе 10 марта - облачно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью -5°, днем +2°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +2°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -9°...-1°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.

В Симферополе в среду ожидается снег, -5°...+3°.

В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем -9°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -9°, днем 0°.

Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото УНИАН

Народные приметы 10 марта

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

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