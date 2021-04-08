Осадки покинут столицу.

В пятницу, 9 апреля в столице ожидается практически безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +1°.

Практически весь день будет солнечная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 2,4 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Народные приметы 9 апреля

9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

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Автор: Елена Пилипчак