Ночью температура упадет до 0°.

В четверг, 8 апреля в столице ожидается малооблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +8°, а ночью - опустятся до 0°.

Практически весь день будет солнечная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 5,2 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Народные приметы 8 апреля

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

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Автор: Елена Пилипчак