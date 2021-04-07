Завтра в Киеве покажется солнце / Фото УНИАН
В четверг, 8 апреля в столице ожидается малооблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +8°, а ночью - опустятся до 0°.
Практически весь день будет солнечная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 5,2 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Народные приметы 8 апреля
8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
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