В Киев идет похолодание: температура днем упадет до +1°
Завтра ожидается пасмурный день.
В среду, 27 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -1°, а днем столбики термометров покажут +1°.
Весь день будет наблюдаться сплошная облачность.
Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.
Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.
Народные приметы 27 января
27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+2° / +5°
Влажность:89 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:21
Закат17:23
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
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