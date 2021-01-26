В Киев идет похолодание: температура днем упадет до +1°

Завтра ожидается пасмурный день.

В Киев продолжит падать температура / Фото УНИАН

В среду, 27 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -1°, а днем столбики термометров покажут +1°.

Весь день будет наблюдаться сплошная облачность.

Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.

Народные приметы 27 января

27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

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