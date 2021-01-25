Сегодня в Киеве - облачно, температура повысится до +7°
Осадков не ожидается.
Сегодня, 25 января, в Киеве потеплеет до +7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня несколько областей Украины накроют дожди, потеплеет до +17° (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до +1°, а днем столбики термометров покажут +7°.
Весь день будет наблюдаться облачность. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 6,2 м/с.
Атмосферное давление 737 мм ртутного столба.
Народные приметы 25 января
В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
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+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+1° / +5°
Влажность:78 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:22
Закат17:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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