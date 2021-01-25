Сегодня в Киеве - облачно, температура повысится до +7°

Осадков не ожидается.

Сегодня в Киеве ожидается по-весеннему теплая погода / Фото УНИАН

Сегодня, 25 января, в Киеве потеплеет до +7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до +1°, а днем столбики термометров покажут +7°.

Весь день будет наблюдаться облачность. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 6,2 м/с.

Атмосферное давление 737 мм ртутного столба.

Народные приметы 25 января

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

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