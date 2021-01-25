Сегодня в Киеве - облачно, температура повысится до +7°

08:30, 25 января 2021
6
Прослушать
Остановить

Осадков не ожидается.

Сегодня в Киеве ожидается по-весеннему теплая погода / Фото УНИАН
Сегодня в Киеве ожидается по-весеннему теплая погода / Фото УНИАН

Сегодня, 25 января, в Киеве потеплеет до +7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня несколько областей Украины накроют дожди, потеплеет до +17° (карта)

Согласно прогнозу, ночью похолодает до +1°, а днем столбики термометров покажут +7°.

Весь день будет наблюдаться облачность. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 6,2 м/с.

Атмосферное давление 737 мм ртутного столба.

Народные приметы 25 января

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимапрогноз погодыпогода в Киевепотепление в Украинепрогноз погоды в Киевепотепление в Киевезима в Киеве
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
78 %
757 мм
2.5 м/с
59 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь