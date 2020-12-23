Снег прекратится и растает: завтра в Киеве столбики термометров поднимутся до +3°
В столицу снова вернется потепление.
В четверг, 24 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +3°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.
Ветер южного направления со скоростью до 1,7 м/с.
Атмосферное давление - 748 мм рт. ст.
Народный прогноз на 24 декабря
24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.
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Влажность:71 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
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