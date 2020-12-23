Снег прекратится и растает: завтра в Киеве столбики термометров поднимутся до +3°

17:00, 23 декабря 2020
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В столицу снова вернется потепление.

Завтра в Киеве будет облачно / Фото УНИАН
Завтра в Киеве будет облачно / Фото УНИАН

В четверг, 24 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.

Ветер южного направления со скоростью до 1,7 м/с. 

Атмосферное давление - 748 мм рт. ст.

Народный прогноз на 24 декабря

24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.

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Автор: Елена Пилипчак

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