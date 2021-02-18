Снегопады отступят и завтра в Киеве выглянет солнце
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -15°, а днем термометры покажут -10°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Снегопады закончатся и непогода отступит: завтра в Украине будет солнечно и морозно (карта)
Весь день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 2,1 м/с.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.
Народные приметы 19 февраля
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
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-3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-6 °
Мин./макс. температура:-2° / -1°
Влажность:91 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:88 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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