Снегопады отступят и завтра в Киеве выглянет солнце

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается солнечная погода / фото УНИАН (Борис Корпусенко)

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -15°, а днем термометры покажут -10°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,1 м/с.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Народные приметы 19 февраля

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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