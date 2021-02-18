Снегопады отступят и завтра в Киеве выглянет солнце

17:00, 18 февраля 2021
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Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается солнечная погода / фото УНИАН (Борис Корпусенко)
Завтра в Киеве ожидается солнечная погода / фото УНИАН (Борис Корпусенко)

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -15°, а днем термометры покажут -10°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Снегопады закончатся и непогода отступит: завтра в Украине будет солнечно и морозно (карта)

Весь день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,1 м/с.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Народные приметы 19 февраля

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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Автор: Елена Пилипчак

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