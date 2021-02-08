Сегодня в Киеве ожидается сильный снегопад, температура днем упадет до -8°

Киевлян ожидает морозная и снежная погода.

Киев заметет снегом / фото УНИАН (Борис Корпусенко)

В понедельник, 8 февраля, в Киеве днем похолодает до -8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -9°, а днем столбики термометров покажут -8°.

Весь день будет наблюдаться облачность и сильный снегопад.

Скорость ветра днем составит 3,9 м/с.

Атмосферное давление 746 мм ртутного столба.

Народные приметы 8 февраля

В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

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