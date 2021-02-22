Синоптик назвала области, которые попадут в "ощутимые морозы" до -15°

Запад и южная часть Украины будут самыми теплыми.

Синоптик уверяет, что зима еще не отступила / Фото ua.depositphotos.com

Завтра в Украине ожидается морозный день.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Восточная часть Украины, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Днепр попадут в ощутимые "минусы", ожидается днем -5°...-12°. А ночью на северо-востоке даже кое-где до -12°...-15°", - написала она.

Запад и южная часть Украины будут самыми теплыми - максимально +4°...+9°, на Закарпатье до +12°. На остальной территории Украины днем - около нуля.

Во вторник на востоке, северо-востоке и в центре Украины могут быть сильные порывы юго-восточного ветра.

В Киеве 23 февраля в течение дня - около нуля, без существенных осадков, хотя и будет облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице - снег и мокрый снег. 24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает. Дальше - снова потеплеет.

В четверг-пятницу на Закарпатье и в прикарпатских областях есть вероятность максимальной температуры до +13°...+15°.

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