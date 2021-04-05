"Апрель продолжает шутить": синоптик удивила украинцев погодой на завтра
На востоке, юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9°...+13°.
Завтра, 6 апреля, холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ожидается +3°...+8°, местами 0°...+3°. В Карпатах до -3°...-8°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Апрель продолжает шутить. Похолодание приостановится перед Киевщиной и Винниччиной - поэтому именно отсюда пока еще побудет теплее погода, завтра на востоке, юге, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9°...+13°", - говорит синоптик.
На западе и севере ожидается северо-западный ветер, на остальной территории Украины еще останется южных направлений.
В западных областях Украины предусматривается мокрый снег в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.
На остальной территории Украины - без осадков, только в Крыму местами пройдет незначительный дождь.
В Киеве во вторник еще побудет более теплая погода, в течение дня предполагается +10°...+13°. Увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя.
"Погода в Украине предполагается на 7-8 апреля сложной, но ближе к выходным температура начнет повышаться, солнца станет больше", - резюмировала синоптик.
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