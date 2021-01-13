Синоптики рассказали, как надолго в Украину пришла снежная погода

Украинцев недолго будет радовать метели и снег.

Настоящая зима закончится уже через несколько дней / Фото ua.depositphotos.com

С 14 января Украина окажется в поле повышенного давления, а с севера придет холодный арктический воздух, который принесет существенное похолодание. Но оно будет недолгим.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

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"По ночам температура снизится до отметок минус 13-18 градусов, местами в северных областях будет до 21 градуса мороза, дневная также будет достаточно низкой - минус 10-16 градусов, - говорит Наталья Голеня. - На юге и в Закарпатской области термометры будут показывать минус 5. Такая холодная погода, практически без существенных осадков, продержится до 19 января. А с 20 января ожидается приход атлантического воздуха, который принесет потепление".

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с 15 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.

"По ночам похолодает до минус 16, - сказал он. - Кроме этого, возможен небольшой снег. Такая погода продержится до 8 февраля. После этого температура будет чуть ниже нуля. А с 20 февраля придет тепло - до плюс 2. Такие небольшие перепады температур и мокрый снег ожидаются до конца зимы.

Метель и гололед в Украине: предупреждение от ГСЧС

Сегодня, 13 января, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Херсонской,Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности,желтый).

14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений.

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.