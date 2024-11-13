В целом 14-го ноября мокрый снег вероятен в северных, центральных и восточных областях, тогда как на юге ожидается дождь.

Зима медленно приближается к Украине, и завтра, 14 ноября, жители Киева увидят первый снег, хоть и мокрый. Об этом рассказала в своем прогнозе известный синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, в Киеве завтра будет первый снег. Уже было пару белых мух недавно, но это такое, будто привиделось. Снег ожидается мокрый, но все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью", - предупредила она.

Температура в столице ночью около нуля, днем +2...+3 градуса.

Видео дня

В целом 14-го ноября мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных областях, тогда как на юге ожидается дождь.

А вот на западе завтра без осадков, просто значительная облачность, прогнозирует синоптик.

Температура воздуха ночью будет близко нуля, днем +1...+3 градуса, на юге +5...+9 градусов.

Погода в Украине

В среду подавляющее большинство регионов Украины накроют осадки - мокрый снег, снег с дождем или просто дождь. Так, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях выпадет мокрый снег. Остальную территорию Украины накроют обычные дожди небольшой интенсивности.

Сегодня первый снег выпал в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, пользователи в соцсетях делятся фото и видео.

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