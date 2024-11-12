Наиболее внимательными стоит быть жителям западных регионов страны, где погодные условия завтра будут немного экстремальнее, чем на остальной территории Украины.

В среду, 13 ноября, подавляющее большинство регионов Украины накроют осадки - мокрый снег, снег с дождем или просто дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики ожидают, что в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях выпадет мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах, особенно в горных районах. Ветер западный, 5-10 м/с. В течение суток температура воздуха в западной части страны составит от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 0-5° мороза.

Остальную территорию Украины накроют обычные дожди небольшой интенсивности. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, а днем - в пределах 1-6° тепла. Юг будет немного теплее - ночью 0-5° тепла, а днем 4-9° тепла.

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На Киевщине завтра ожидается облачная погода. Ночью без осадков, а днем столичный регион посетит небольшой дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Он принесет температуру ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. Собственно в самом Киеве ночью прогнозируют 0-2° тепла, а днем - около 5°.

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Как писал УНИАН, синоптик предупредила о первом снеге уже на этой неделе и посоветовала как можно быстрее переобуть автомобиль на зимнюю резину. Водителям советуют воспользоваться, возможно, последними часами перед тем, как дороги станут опасно скользкими.

Также мы рассказывали, что начало ноября было холоднее, чем обычно. По данным метеорологов, в самые холодные дни начала ноября средняя температура была ниже нормы на 4-5 °С, в некоторых районах на западе - аж на 6-8 °С.

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