В Киеве завтра ночью ожидается 20-градусный мороз

На дорогах местами гололедица.

В Киеве ночью прогнозируют 20 градусов мороза \ фото УНИАН

Завтра в Киеве ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 18-20°, днем 13-15° мороза.

Читайте также Сильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.

Также, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Другие новости погоды