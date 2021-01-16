В Киеве завтра ночью ожидается 20-градусный мороз

16:36, 16 января 2021
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На дорогах местами гололедица.

В Киеве ночью прогнозируют 20 градусов мороза \ фото УНИАН
В Киеве ночью прогнозируют 20 градусов мороза \ фото УНИАН

Завтра в Киеве ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 18-20°, днем 13-15° мороза.

Сильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.

Также, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Автор: Виктория Токарева

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Теги: погода в КиевеНовости Киева
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