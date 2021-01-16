В Киеве завтра ночью ожидается 20-градусный мороз
На дорогах местами гололедица.
Завтра в Киеве ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 18-20°, днем 13-15° мороза.
Сильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.
Также, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Другие новости погоды
- В Киеве ожидается снегопад, дорожники перешли на круглосуточный режим работы
- В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега, метель не утихает (фото)
- Синоптик рассказала, до какого числа арктический воздух будет охлаждать Украину
- Лютые морозы и оттепель: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-10°... -16°
- Днепр-9°... -20°
- Донецк-8°... -15°
- Житомир-13°... -17°
- Запорожье-4°... -16°
- Ивано-Франковск-7°... -15°
- Киев-14°... -18°
- Кропивницкий-6°... -22°
- Луганск-8°... -18°
- Луцк-10°... -14°
- Львов-9°... -11°
- Николаев-3°... -15°
- Одесса-4°... -12°
- Полтава-11°... -24°
- Ровно-13°... -19°
- Симферополь+1°... -5°
- Сумы-14°... -28°
- Тернополь-10°... -14°
- Харьков-11°... -26°
- Херсон-3°... -13°
- Хмельницкий-11°... -13°
- Черкассы-9°... -18°
- Чернигов-16°... -22°
- Черновцы-7°... -10°
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Мин./макс. температура:-4° / +8°
Влажность:64 %
Давление:745 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей