Синоптики предупреждают: Украину накроют грозы, град и шквалы (карта)
В Киеве завтра днем будет гроза.
Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет по-летнему жаркой. Однако синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в западных, северных, Киевской и Винницкой областях.
По данным Укргидрометцентра, 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.
Ливни на Западной Украине вскоре прекратятся, все высохнет очень быстро – Укргидрометцентр
Также сообщается, что в Киевской области днем 28 июня ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве днем 28 июня грозы.
Температура воздуха на Юге и в Центре поднимется до +28...+32 градусов. На Западе немного прохладнее – +27... +30 градусов.
"В западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, прыгает атмосферное давление, а с ним и артериальное – положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, в городах Украины:
Киев – +29...+31
Ужгород – +27...+29
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+3-
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – +29...+31
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +29...+31
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в июле будет неустойчивой, сопровождаться грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами; при этом абсолютный пик жары ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях - здесь местами будет до +41.
С 20-х чисел июня через интенсивные грозовые дожди продолжается паводок на западе Украины, в результате резкого поднятия уровня воды на Днестре, Пруте, Черемоше и Быстрицы затопило ряд населенных пунктов.
Отметим, на сегодня нанесенный ущерб пока оценивается в сотни миллионов гривен.
- Винница+28°... +16°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+31°... +14°
- Житомир+30°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+30°... +13°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+28°... +18°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+27°... +17°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+28°... +17°