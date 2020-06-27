Синоптики предупреждают: Украину накроют грозы, град и шквалы (карта)

В Киеве завтра днем будет гроза.

Завтра Киев и западные регионы накроет непогода / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет по-летнему жаркой. Однако синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в западных, северных, Киевской и Винницкой областях.

По данным Укргидрометцентра, 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Читайте также Ливни на Западной Украине вскоре прекратятся, все высохнет очень быстро – Укргидрометцентр

Также сообщается, что в Киевской области днем 28 июня ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве днем 28 июня грозы.

Температура воздуха на Юге и в Центре поднимется до +28...+32 градусов. На Западе немного прохладнее – +27... +30 градусов.

"В западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, прыгает атмосферное давление, а с ним и артериальное – положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, в городах Украины:

Киев – +29...+31

Ужгород – +27...+29

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+3-

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в июле будет неустойчивой, сопровождаться грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами; при этом абсолютный пик жары ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях - здесь местами будет до +41.

С 20-х чисел июня через интенсивные грозовые дожди продолжается паводок на западе Украины, в результате резкого поднятия уровня воды на Днестре, Пруте, Черемоше и Быстрицы затопило ряд населенных пунктов.

Отметим, на сегодня нанесенный ущерб пока оценивается в сотни миллионов гривен.