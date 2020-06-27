Синоптики предупреждают: Украину накроют грозы, град и шквалы (карта)

16:54, 27 июня 2020
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В Киеве завтра днем будет гроза.

Завтра Киев и западные регионы накроет непогода / фото УНИАН
Завтра Киев и западные регионы накроет непогода / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет по-летнему жаркой. Однако синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в западных, северных, Киевской и Винницкой областях.

По данным Укргидрометцентра, 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Ливни на Западной Украине вскоре прекратятся, все высохнет очень быстро – Укргидрометцентр

Также сообщается, что в Киевской области днем 28 июня ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве днем 28 июня грозы.

Температура воздуха на Юге и в Центре поднимется до +28...+32 градусов. На Западе немного прохладнее – +27... +30 градусов.

"В западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, прыгает атмосферное давление, а с ним и артериальное – положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, в городах Украины:

Киев – +29...+31

Ужгород – +27...+29

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+3-

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в июле будет неустойчивой, сопровождаться грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами; при этом абсолютный пик жары ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях - здесь местами будет до +41.

С 20-х чисел июня через интенсивные грозовые дожди продолжается паводок на западе Украины, в результате резкого поднятия уровня воды на Днестре, Пруте, Черемоше и Быстрицы затопило ряд населенных пунктов.

Отметим, на сегодня нанесенный ущерб пока оценивается в сотни миллионов гривен.

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Теги: #прогноз погоды#гроза в Украине
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