Синоптики сообщили, в каких областях в воскресенье выпадет снег
В Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах возможна гололедица
В воскресенье, 22 ноября, по всей территории Украины будет морозная погода. В северо-восточных областях и на востоке прогнозируется мокрый снег.
В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)Об этом сообщает Укргидрометцентр. В частности, в большинстве областей будет без осадков, переменная облачность. Мокрый снег выпадет в восточных и северо-восточных областях - Сумской, Харьковской и Луганской.
В Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах возможна гололедица, кроме южной части страны.
Температура ночью составит от 0 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +5. При этом на востоке дневная температура ожидается около нуля.
В Киеве в воскресенье осадков не предвидится. Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем +1+3.
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